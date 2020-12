GCM de Botucatu prende suspeitos de roubo em posto de combustíveis

Com os suspeitos foram apreendidos uma arma de fogo e um simulacro de arma

A Guarda Municipal de Botucatu prendeu dois homens, suspeitos de terem assaltado um posto de combustíveis na Avenida Vital Brasil, no último dia 10 de dezembro. Segundo o boletim de ocorrência, os homens chegaram no posto em uma motocicleta e, demonstrando estarem armados, levaram dinheiro do caixa.

Após levantamento de informações feito pela GCM e DIG (Delegacia de Investigações Gerais), duas prisões foram efetuadas nesta terça-feira, 22. Um suspeito foi detido na Rua Djalma Dutra e outro na Agenor Nogueira, região central de Botucatu.

Os homens foram levados à DIG de Botucatu, onde foram ouvidos pelo delegado de polícia. Com os suspeitos foram apreendidos uma arma de fogo e um simulacro. O valor roubado, que não foi informado, não foi recuperado até o momento.