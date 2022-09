GCM de Botucatu realiza treinamento de tiro tático

Aperfeiçoamento será realizado durante o mês de setembro

Durante o mês de setembro todo efetivo da Guarda Civil Municipal de Botucatu está realizando o treinamento de tiro tático, com pistola semiautomática.380, espingarda calibre 12 e carabina CTT .40.



A instrução será ministrada aos 75 guardas civis municipais, respeitando as diretrizes do Ministério da Justiça, em conformidade ao Termo de Cooperação Técnica firmado junto a Polícia Federal, que determina teste de tiro anual, bem como teste psicológico bianual.



A instrução tem como objetivo preparar os agentes a solucionar panes, identificação de alvos, tiro, técnicas de tiro defensivo, simulados de confronto armado com armas de airsoft e técnicas operacionais, sempre respeitando a legislação vigente, especialmente o Estatuto Geral das Guardas Civis Municipais – Lei Federal 13.022/2014.



