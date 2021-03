Garoto de apenas 14 anos morre afogado em Itatinga

O Corpo de Bombeiros de Botucatu registrou neste domingo, 07, um caso de afogamento no município de Itatinga. O local é um açude localizado no Bairro Canaã.

Segundo informações passadas, um adolescente, de 14 anos, estava em uma festa com os amigos entre a noite de sexta-feira (05) e madrugada de sábado (06). De acordo com relatos, eles resolveram nadar no local, quando o jovem desapareceu.

O caso com a hipótese de afogamento só foi relatado hoje na central dos Bombeiros, conforme boletim de ocorrência. Uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Botucatu foi até o local e localizou o corpo do garoto.

A vítima morada em Itatinga, segundo os Bombeiros. A Polícia Científica foi acionada para comparecer no local. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Campanhas

De forma permanente os Bombeiros de Botucatu realizam campanhas de conscientização quanto aos perigos na água e afogamento. Apesar de ter diminuído sensivelmente esse tipo de ocorrência, nos últimos anos foram registrados alguns casos de afogamento em rios e lagos da região, quase sempre com pessoas de fora da cidade em feriados prolongados.