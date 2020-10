GAPE recupera em Botucatu aparelho e fios furtados da Sabesp

A Equipe GAPE (Grupo de Ações Preventivas Especiais) registrou nesta segunda-feira, dia 26, um caso de furto. Os Guardas estavam em patrulhamento preventivo, quando viram dois indivíduos abastecendo, por intermédio de um galão, um veículo VW Gol no estacionamento externo do Fórum de Botucatu.

Era de conhecimento desta equipe, através do trabalho de investigação dos policiais da DIG, que havia suspeita de envolvimento de um veículo com as mesmas características em furtos de fios ocorridos em outras oportunidades.

Devido à suspeita, foi realizada abordagem aos 2 indivíduos, ambos de 19 anos. Foi visualizado no veículo, no banco de trás, grande quantidade de cabos elétricos e um aparelho transmissor com placa de patrimônio da SABESP cód. 374292.

Um dos suspeitos informou que tinha acabado de encontrar os objetos, quando foi comprar o galão de combustível junto com o colega. Este, por sua vez, disse que os objetos já estavam no carro antes de se encontrar com o companheiro.

Por conta da contradição, os objetos e veículo foram encaminhados ao Plantão Policial, onde o Delegado entrou em contato com gerente da SABESP, que compareceu ao Plantão e reconheceu os objetos como sendo de propriedade da SABESP, informando que o furto ocorreu neste fim de semana na Estação Elevatória de Esgoto de Itatinga.

A autoridade policial tomou ciência dos fatos, apreendeu o veículo e os objetos, ouviu as partes e as liberou em seguida.