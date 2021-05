Bandidos roubam caminhão e fazem motorista e a mulher reféns em Botucatu

No final da noite desta sexta-feira, 14, a equipe do GAPE (Grupo de Ações Preventivas Especiais) atendeu uma ocorrência de flagrante de roubo após ligação no 199. Segundo o boletim de ocorrência, um motorista ligou para o telefone da GCM, contando que teria sido contratado para levar um caminhão de Botucatu até o estado de Mato Grosso.

O homem informou também que duas pessoas em uma moto iriam fazer a “escolta” dele até lá. Os homens se identificaram como sendo funcionários da empresa que iria receber o caminhão.

Quando o motorista parou em um posto de combustíveis em Botucatu, para abastecer o caminhão, as equipes do GAPE realizaram a abordagem dos suspeitos, que acabaram confessando que praticaram um roubo ao dono do caminhão por volta das 6h da manhã.

Os homens contaram ainda que teria um casal aos cuidados do terceiro indivíduo na região do Cachoeirinha II. Prontamente as equipes foram até o local e localizaram o terceiro indivíduo que estava em poder das vítimas.

Diante dos fatos os três suspeitos, com idades de 19, 23 e 27 anos, foram conduzidos ao Plantão Policial, onde foram autuados por roubo e associação criminosa. Eles ficaram à disposição da justiça.

Após o flagrante, todos os bens das vítimas foram restituídos, sendo: 01 caminhão com valor venal de R$100.000,00, 01 celular e 01 bolsa.