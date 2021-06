GAPE prende no Jardim Brasil homem procurado por roubo

A Guarda Municipal registrou nesta segunda-feira, dia 14, um caso de condenado capturado. O caso ocorreu no Jardim Brasil, com a ação no GAPE (Grupo de Ações Preventivas Especiais).

Durante patrulhamento preventivo a equipe localizou e abordou um indivíduo, que estava sendo procurado pela justiça. Contra o mesmo pesada um mandado de prisão preventiva pelo crime de roubo (Art. 157 C.P).

O mandado foi expedido pela 2ª Vara Criminal de São Manuel. Diante dos fatos, o mesmo foi conduzido ao Plantão Policial, onde foi elaborado BOPC de natureza captura de procurado. O indivíduo de 25 anos permaneceu preso à disposição da justiça.