GAPE prende homem que invadiu casa da ex-mulher e agrediu a ex-sogra, diz boletim

A GCM registrou na madrugada deste domingo, dia 28, um caso de violência doméstica na Vila Mariana. O Grupo de Ações Preventivas Especiais (GAPE) estava em patrulhamento preventivo comunitário quando houve uma solicitação via 199.

Segundo boletim de ocorrência, a solicitante relatava relatou que seu ex-marido pulou o muro, invadindo assim sua residência. Com a chegada da equipe, a vítima disse que o homem danificou seu veículo e ainda agrediu sua mãe, segurando os dois braços com força e posteriormente dando um tapa no rosto.

Diante da situação, a vítima conseguiu expulsá-lo da casa, porém, momentos depois o mesmo voltou e começou a jogar pedras na residência, diz B.O. De acordo com o relatório da GCM, a mulher disse que que ainda visualizou o cidadão fazendo menção de estar armado e proferindo ameaças de morte. Com a chegada de seu irmão, o agressor tomou destino ignorado.

Foi feito o patrulhamento, sendo que o indivíduo foi localizado perto da residência, O suspeito, de 25 anos, foi conduzido ao plantão policial. As vítimas passaram por atendimento médico e posteriormente compareceram ao plantão da Polícia Civil.

A autoridade policial judiciária de plantão tomou ciência dos fatos, elaborando BOPC de naturezas Violência Doméstica, Ameaça e Dano. O homem ficou preso e à disposição da Justiça.