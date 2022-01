GAPE prende homem por tráfico de drogas na Cohab 4 em Botucatu

A Guarda Municipal registrou na quarta-feira, dia 13, um caso de tráfico de drogas na Cohab 4. A equipe do GAPE (Grupo de Ações Preventivas Especiais) estava em durante patrulhamento de rotina perto do “Bosque do Carmeluche”, quando os agentes notaram um indivíduo em atitude suspeita.

Diz boletim que ao perceber a viatura, saiu rapidamente e dispensou uma embalagem vermelha. Indivíduo, de 22 anos, foi abordado e com ele foi encontrada a quantia de R$812,00.

Ao retornar onde dispensou a embalagem, constataram que havia 3 porções de cocaína e 1 lata de “Drops” com 34 porções de “crack”.

Diz a GCM em boletim que de pronto o mesmo informou que estava traficando no local. Diante dos fatos, foi conduzido até o plantão policial, onde foi elaborado o boletim de Tráfico de entorpecentes.

O mesmo teve a prisão ratificada e permaneceu detido. Posteriormente foi encaminhado ao CDP de Itatinga.

