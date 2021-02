GAPE prende homem com meio quilo de maconha em Rubião Junior

A Guarda municipal registrou na noite desta quarta-feira, 10, um caso de tráfico de drogas. A equipe do GAPE (Grupo de Ações Preventivas Especiais) estava em patrulhamento preventivo e comunitário em Rubião Junior, no Jardim Botucatu, quando visualizou um veículo VW Gol com seu ocupante em atitude suspeita.

O motorista do veículo, segundo boletim de ocorrência, deu uma arrancada brusca ao perceber a aproximação da viatura. Houve o acompanhamento do veículo por aproximadamente quatro quarteirões.

Em busca pessoal nada ilícito foi localizado, mas no veículo foram localizados dois tijolos de maconha (0,517kg). Narra a GCM que o indivíduo de 38 anos informou que faria o transporte da droga para um terceiro, porém, não quis declinar quem seria essa pessoa e receberia R$500,00 pelo serviço.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao indivíduo e conduzido juntamente com o veículo até o plantão policial, onde a autoridade elaborou BOPC de Natureza Tráfico de Entorpecentes. O indivíduo permaneceu à disposição da justiça.