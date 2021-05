GAPE prende homem com grande quantidade de droga no Monte Mor

A Guarda Municipal registro na noite de quarta-feira, 12, um caso de tráfico de drogas no Jardim Monte Mor. A equipe do *GAPE* durante patrulhamento de rotina, próximo a praça Eduardo Guedes Casemiro, avistou um indivíduo que trazia uma sacola em sua mão e notado que ele fazia a entrega de algo a outro indivíduo, diz boletim.

Ambos, ao notarem a presença da viatura, tentaram empreender fuga a pé para uma área de mata, sendo que diante da suspeita, foi feito acompanhamento a pé. O primeiro indivíduo foi abordado.

Feita busca pessoal, foi localizado no bolso da sua calça jeans a quantia de R$40,00 provenientes da venda de entorpecentes, relata a GCM. No interior da sacola foram localizadas 115 porções análogas ao crack, 54 eppendorfs com substância análoga a cocaína e 3 porções análogas a maconha, sendo todas embaladas individualmente e prontas para a venda.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão, sendo conduzido até o plantão policial, onde autoridade plantonista Dr. José Sérgio Palmieri Júnior, tomou ciência dos fatos ratificando voz de prisão. Foi elaborado BOPC nº500/2021, de Natureza Tráfico de Entorpecentes.

Participaram da ação os GCMs Pimentel, Zambonato e Tomazella. O infrator permaneceu detido à disposição da justiça.