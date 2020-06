GAPE intercepta abastecimento de droga em biqueira na Cohab 4

A Guarda Municipal registrou na noite desta segunda-feira, 01, um caso de tráfico de drogas na região da Cohab 4. A ocorrência foi da equipe GAPE (Grupo de Ações Preventivas Especiais).

Os GCMs Fabris, Zambonato e Lauriano estavam em patrulhamento preventivo comunitário perto da UPA, quando avistaram dois indivíduos em atitudes suspeitas no interior de um veículo estacionado. Outros dois elementos estavam do lado de fora conversando.

Ao perceberem a presença da viatura tentaram fugir. Diz relatório da GCM que com um dos suspeitos foram localizadas 8 porções de maconha e com o outro suspeito, menor de idade R$ 20,00.

Ainda diz boletim que com o passageiro foi localizada a quantia de R$ 163. No compartimento do câmbio foram encontradas 33 porções da mesma droga. Diz a Guarda que eles confessaram o tráfico no local.

Segundo o motorista, estavam abastecendo de drogas os abordados em questão. Todos foram conduzidos até o Plantão Policial, onde foi ratificado o tráfico de drogas e ato infracional/tráfico de drogas.