GAPE flagra jovens vendendo droga perto de creche no Santa Eliza

A Guarda Municipal registrou na noite deste sábado, dia 12, um caso de tráfico de drogas no Jardim Santa Eliza. A equipe do GAPE (Grupo de Ações Preventivas Especiais) estava durante patrulhamento preventivo comunitário nas proximidades da Creche Roseli Leite Alves, quando dois indivíduos estavam saindo do quintal de uma residência abandonada.

Ambos tentaram empreender fuga para o quintal da casa, sendo realizado um breve acompanhamento a pé e realizada a abordagem. Narra boletim que foram encontradas 55 porções de maconha, 35 porções de crack, 29 porções de cocaína e R$138,00 com um suspeito de 19 anos.

Com um adolescente de 17 anos os GCMs encontraram a quantia de 12 porções de crack dentro de um “potinho” de bala e R$70,00. Ambos informaram que estavam vendendo droga no local, diz relatório da GCM.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao maior e voz de apreensão ao menor. As partes foram encaminhadas ao plantão da Polícia Civil.