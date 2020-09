GAPE flagra adolescente vendendo drogas em Rubião Junior, diz boletim

A Guarda Municipal registrou na tarde de quinta-feira, dia 24, um caso de tráfico de drogas em Rubião Junior. A Equipe GAPE (Grupo de Ações Preventivas Especiais) estava em patrulhamento preventivo no Jardim Botucatu, quando um indivíduo foi avistado saindo de um terreno.

Diante do comportamento suspeito, ele foi abordado. Segundo a GCM, com ele foram encontrados dois pinos de cocaína e R$50,00 em espécie. Informando que o dinheiro e o entorpecente eram oriundos do tráfico, disse a Guarda em boletim.

O adolescente, de 17 anos, informou ainda que o restante da droga na venda estava dentro de um tijolo no terreno que havia saído. No local foram encontrados 16 pinos idênticos ao que estava no bolso do menor e 7 papelotes da mesma droga prontas para venda.

Ele informou que vendia cada “pino” a R$ 10,00 e R$ 50,00 cada papelote. O Delegado de Polícia Judiciária tomou ciência dos fatos, ouvindo o adolescente e sua mãe, elaborando boletim de ato infracional/tráfico de entorpecentes.

Ele foi posteriormente encaminhado ao NAI (Núcleo de Assistência Inicia), ficando apreendido e permanecendo à disposição da justiça.