GAPE flagra adolescente de 15 anos dirigindo veículo ‘emprestado’ após dívida de droga em Botucatu

A Guarda Municipal registrou no final da tarde deste domingo, dia 13, um caso de receptação no Rio Bonito. A equipe do GAPE (Grupo de Ações Preventivas Especiais) foi acionada com a informação de que um veículo Gurgel furtado durante a madrugada, estaria na Orla do Rio Bonito.

Ao chegar no local, a equipe avistou o carro com dois ocupantes, sendo um adolescente de 15 anos na direção e sua irmã de 19 anos como passageira. Feita averiguação o adolescente informou que nada sabia e estava dirigindo para irmã.

A jovem de 19 anos disse que pegou o carro de um homem que tinha uma dívida com ela de R$100 da venda de drogas e o mesmo teria deixado o carro penhorado durante a madrugada de domingo e iria voltar com o valor da dívida de R$100 e também outros R$100 para resgatar o veículo.

Ocorre que o veículo era produto de furto, não sendo entregue pelo proprietário. A jovem não soube declinar o nome do cidadão que teria penhorado o veículo furtado.

Diante dos fatos, ambos foram conduzidos ao plantão policial, onde o delegado elaborou BOPC de natureza ato infracional por dirigir veículo sem CNH, permitir direção de veículo a pessoa não habilitada, receptação e corrupção de menor. A mulher foi indiciada e ficou à disposição da justiça. O adolescente foi liberado.

