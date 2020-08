Fuzil é encontrado abandonado na Rodovia Marechal Rondon em Botucatu

Arma será periciada na DIG de Botucatu

Foi encontrado na tarde desta sexta-feira, um fuzil na Rodovia Marechal Rondon, perto de um viaduto no sentido Botucatu/São Manuel. O fato foi confirmado ao Acontece Botucatu pela Polícia Civil.

Segundo informações, uma equipe da Concessionária Rodovias do Tietê fazia limpeza no trecho, quando a arma foi encontrada. Uma equipe da Polícia Militar também esteve no local, no km 0 + 300 metros, perto de onde teve uma intensa troca de tiros no dia 30 de julho.

O fuzil foi recolhido e levado para a DIG (Delegacia de Investigações Gerais) para ser periciado. É possível que o armamento tenha sido usado nos ataques criminosos do dia 30 de julho em Botucatu.

Até agora 8 pessoas foram presas, sendo 7 delas dando suporte aos criminosos e um suspeito de participar diretamente. O inquérito policial do caso corre pela Seccional de Botucatu.