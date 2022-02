Fusca fica destruído após pegar fogo na Vital Brasil

O Corpo de Bombeiros foi acionado na madrugada deste sábado, dia 12, para atender uma ocorrência de incêndio em veículo. O fato ocorreu na Avenida Dr. Vital Brasil em Botucatu.

Segundo informações, um VW Fusca teve problemas elétricos, vindo a pegar fogo na sequência. As chamas consumiram o veículo que ficou destruído.

Os Bombeiros foram chamados para conter o fogo no local. Apesar do susto, ninguém ficou ferido e a Polícia deve apurar as causas do incêndio.

