Forças de Segurança impedem festa irregular em São Manuel com venda de drogas e bebidas

Na noite deste sábado, dia 21, as Forças de Segurança de São Manuel realizaram uma operação preventiva, com o fim de evitar um evento irregular.

A Operação iniciou em decorrência de uma informação anônima, que haveria o evento em uma chácara, no qual participariam mais de 800 pessoas, dentre elas adolescentes.

Haveria, inclusive, a venda de bebidas alcoólicas e drogas ilícitas. Dois homens foram presos por tráfico de drogas no trajeto para o local, constatado que o entorpecente apreendido seria vendido durante a festa.

Foi feito Betim de Ocorrência para adoção de medidas futuras. As drogas apreendidas cocaína e lança-perfume, diz boletim.

As Forças de Segurança, resultado da união de esforços entre Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Civil Municipal, estão comprometidas com o trabalho preventivo, a proteção efetiva de todos os cidadãos e a parceria com a comunidade, diz comunicado.