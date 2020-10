Forças de Segurança fazem operação para coibir perturbação na Mina e Rio Bonito no fim de semana

As Força de Segurança de Botucatu realizaram no fim de semana operações nos bairros da Mina e Rio Bonito. Viaturas da Polícia Militar e Guarda Municipal se revezaram nesses locais de sexta-feira a domingo.

A ação tinha como objetivo combater a perturbação do sossego público, aglomeração irregular de pessoas, infrações de trânsito e consumo de drogas ilícitas. Com a presença das viaturas, o cenário foi diferente do que vinham relatando moradores e frequentadores do local.

“Sempre reclamei sobre o bairro da Mina e como estava tudo aqui. Agora pouco passei em frente a lagoa e está tudo mudado. E eu tenho certeza que isso aconteceu pois eu tive a ajuda de vocês com a divulgação de como estava nosso bairro”, disse um leitor do Acontece Botucatu no final da manhã de ontem.

No fim de semana passado imagens circularam as redes sociais com intensas aglomerações, som alto, acumulo de lixo, além do consumo de álcool por diversos motoristas. A chamada perturbação do sossego é pauta antiga de rancheiros e moradores.

As Forças de Segurança não informaram se vão continuar com essas ações. Lembrando que o próximo fim de semana será prolongado com o feriado de 12 e outubro na segunda-feira.