Forças de Segurança farão ações preventivas neste fim de semana contra aglomerações em Botucatu

A Forças de Segurança de Botucatu se reunirão no próximo final de semana para realizar uma série de ações preventivas relacionadas ao enfrentamento da Covid-19. Em reunião no gabinete do Prefeito Mário Pardini, as autoridades policiais conheceram os números da pandemia e apresentaram um plano de trabalho para auxiliar o Poder Público a diminuir a circulação de pessoas e evitar aglomerações.

Participaram da reunião Major Alexander Cagliari Machado, Comandante Interino do 12º BPMI – Botucatu; Dr. Lourenço Tamamonte Neto, Delegado Seccional de Polícia; Jofre Cesar Ventrella Marcolin, Chefe dos Investigadores de Polícia de Botucatu; Leandro Carreira Destro, Comandante Geral da GCM e Marcelo Emílio de Oliveira, Secretário Municipal de Segurança.

Na oportunidade e diante do que estabelece as atuais medidas do Plano São Paulo, as forças policiais apresentaram o plano de trabalho de segurança pública para o período de 29 a 31 de janeiro em Botucatu, visando a orientação das pessoas quanto às medidas de restrição.

“A Polícia Civil comunicou o reforço da equipe no plantão policial para atendimento rápido das ocorrências e liberação das viaturas para a retomada dos patrulhamentos na Cidade. Além disso, equipes plantonistas ficarão de sobreaviso para colaborar com os trabalhos preventivos que serão realizados em nossa cidade”, afirmou o Dr. Lourenço Talamonte Neto.

A Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal farão diversas blitzes em todo o Município. A operação policial iniciará no próximo sábado, 29, às 18 horas, através de um bloqueio de fiscalização de trânsito com bafômetro na Rodovia Alcides Soares.

“Serão reforçadas as equipes da Polícia Militar na região da Mina e Rio Bonito sábado e domingo, com blitzes itinerantes em toda aquela região para inibir a aglomeração das pessoas. Também estão programados bloqueios de trânsito com aparelho etilômetro em alguns bairros da cidade. Todas as medidas visarão também orientar as pessoas sobre as medidas de distanciamento e da necessidade do isolamento social, sem prejuízo de todos os trabalhos voltados à segurança”, citou o Major Gagliari.

Também existem estratégias para reforçar o patrulhamento preventivo em Botucatu, bem como para inibir festas clandestinas, aglomeração de pessoas em espaços públicos e privados, para conter ao máximo as festas em outras chácaras localizadas em todo o território do Município.

“Além dos trabalhos preventivos, as forças policiais também prestarão apoio às equipes da Vigilância Sanitária Municipal e Estadual. Todas as medidas apresentadas ao Dr. André Spadaro demonstram o quão relevante é o trabalho das forças policiais para colaborar com as equipes da Secretaria Municipal de Saúde. Muitos empresários estão colaborando com as decisões do Poder Público e a maioria da população aprova a execução dos nossos trabalhos. Serão realizadas várias blitzes entre Polícia Militar e Guarda Civil no próximo final de semana e a nossa principal intenção é conscientizar as pessoas para que colaborem permanecendo em suas casas. Com a ajuda de todos, certamente teremos a retomada das atividades em todos os setores o mais breve possível”, finaliza Marcelo Emilio de Oliveira, Secretário Municipal de Segurança.