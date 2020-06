Forças de Segurança executam ação contra o tráfico de drogas em Itatinga

Forças de Segurança de Itatinga desencadearam nesta quarta-feira, 17, uma operação para coibir o tráfico de entorpecentes. A ação envolveu Polícia Civil, Guarda Civil Municipal e Polícia Militar.

Foi cumprido mandado de busca e apreensão em uma residência localizada no bairro CDHU Mario Covas. O local foi identificado por Policiais Civis, como ponto de venda de entorpecentes, motivando um detalhado trabalho investigativo, que culminou com a prisão de um homem e apreensão de um adolescente.

Durante as buscas no local, foram encontradas e apreendidas 77 porções de Crack, 9 porções de Cocaína, 8 porções de maconha, R$ 74, embalagens para preparo do entorpecente para venda, além de um aparelho celular.

Os envolvidos foram apresentados ao Delegado de Polícia Dr. Antenor de Jesus Zeque, que ratificou a voz de prisão em flagrante delito pelo crime de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico ao morador da residência. Também ratificou a voz de apreensão ao adolescente envolvido, sendo este levado para a Cadeia Pública de Itatinga, ande permanecerão à disposição da justiça.