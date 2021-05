Forças de segurança encerram “pancadão” no morro da igreja em Rubião Junior

As Forças de Segurança de Botucatu realizaram na noite deste domingo, 09, uma operação no morro da Igreja de Santo Antônio em Rubião Junior. O fato ocorreu após diversas reclamações de aglomeração no local.

Polícia Militar e Guarda Municipal apreenderam dois veículos que estavam com som alto, causando perturbação do sossego.

Embora pertença a Arquidiocese de Botucatu, o local tem acesso público e registra constantemente aglomerações, com consumo de bebidas alcoólicas. Recentemente visitantes registraram acumulo de lixo após essas festas ao livre no local.

Veja abaixo as fotos registradas por um internauta na segunda-feira passada, 03 de maio, após a aglomeração do final de semana.