Forças de Segurança de Pardinho recuperam trator furtado na cidade

As Forças de Segurança de Pardinho recuperaram um trator furtado na cidade. A equipe encontrou a máquina nesta sexta-feira, 28, escondida em uma área de mata perto de uma estrada rural.

Segundo boletim de ocorrência, a equipe conseguiu a informação de que o trator havia passado pela estrada rural do Limoeiro, que liga Pardinho a Rodovia Presidente Castelo branco.

Em um trecho da estrada, foi notado uma cerca de arame estourada nas proximidades de uma área de mata fechada, além do rastro de capim amassado.

Os policiais encontraram o trator a aproximadamente 300 metros da estrada, coberto por arbustos daquela vegetação.

Local foi periciado pela polícia técnico científica para realização de minucioso registro fotográfico e impressões digitais.

Ocorrência apresentada a polícia judiciária de pardinho para as providências cabíveis e restituição do bem à vítima. O furto aconteceu no dia 18 de maio na estrada Pedro Bosco, em Pardinho.

