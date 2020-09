Forças de Segurança de Itatinga se reúnem com a associação de apicultores do polo Cuesta

Ocorreu na manhã desta quinta, dia 25, nas dependências da Delegacia de Polícia de Itatinga, uma reunião promovida pelas forças de segurança de Itatinga, apicultores membros da associação de apicultores do Polo Cuesta – APICUESTA e a Diretoria de Desenvolvimento Rural de Itatinga.

O objetivo foi implementar ações de prevenção ao furto de melgueiras e invasão de propriedades rurais no município de Itatinga. Durante a reunião, ficou acertado que a associação fornecerá para as forças de segurança uma lista contendo o nome dos associados, fazendas arrendadas, nomes e símbolos de identificação das caixas, além dos veículos envolvidos na atividade, como forma de facilitar a identificação durante as abordagens em veículos na área rural do município.

A associação solicitou esta reunião em virtude de furtos de melgueiras em prioridades rurais da região, as quais causaram um prejuízo aproximado de R$ 150 mil aos produtores associados. A Polícia Civil trabalha desde o início do ano em parceria com Guarda Civil Municipal e Polícia Militar.

A intenção é identificação de apicultores invasores e criminosos que atuam na área rural do município de Itatinga, como consequência, os índices criminais na área rural do município, tiveram uma redução acentuada.