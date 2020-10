Forças de Segurança de Itatinga realizam Operação Integrada na área rural do município

As Forças de Segurança de Itatinga realizaram nesta quinta-feira, dia 01, uma operação Integrada na área rural do município. A ação contou com a participação das equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Civil Municipal de Itatinga.

O objetivo foi intensificar o policiamento na zona rural, com foco na prevenção criminal e aproximação do homem do campo com as forças de segurança. Durante a operação, a Polícia Militar realizou visitas a propriedades rurais visando coletar dados para a realização do cadastro para implementação do programa Vizinhança Solidária Rural.

A Guarda Civil Municipal flagrou durante as rondas o descarte irregular de móveis em uma estrada municipal, adotando as medidas administrativa cabíveis em relação ao autor.

Já a Polícia Civil aproveitou o policiamento preventivo para coletar informações que podem identificar autores de crimes ocorridos na área rural do município.

Números:

– 4 viaturas utilizadas

– 12 policiais

– 10 veículos abordados

– 12 propriedades rurais visitadas.

– Aproximadamente 200 Km de rondas realizadas