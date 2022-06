Forças de Segurança confirmam chegada de aproximadamente 150 detentos em ‘saidinha’ em Botucatu durante feriado

Aproximadamente 150 detentos do regime semiaberto devem receber a chamada saidinha nos estabelecimentos prisionais da região. A expectativa é que eles cheguem em Botucatu, confirmaram as Forças de Segurança ao Acontece Botucatu.

Na manhã desta quarta-feira, dia 15, um áudio circulou pelos grupos de WhatsApp, dando conta sobre a chegada de vários ônibus na rodoviária de Botucatu. A mensagem narra os veículos desembarcando os detentos no terminal, todos com roupas iguais, e que viaturas da GCM estavam no local monitorando.

A Guarda Municipal disse que não sabe precisar com exatidão o fato narrado pelo munícipe, mas confirmou que esse número de detentos deve chegar em Botucatu. A Polícia Civil também confirmou ao Acontece Botucatu a quantidade de presos liberados durante o feriado.

Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) o número de detentos do semiaberto com a liberação da saída pode chegar a 37 mil em todo estado. A medida é prevista na lei para condenados do regime semiaberto. Os presos devem retornar até a próxima segunda (20).

A “saindinha prevista em lei”

De acordo com a SAP (Secretaria da Administração Penitenciária), as saídas temporárias são benefícios previstos na Lei de Execução Penal e com as datas reguladas, no estado de São Paulo, conforme Portaria DEECRIM 02/2019. A concessão do benefício é estipulada pela Justiça.

O DEECRIM (Departamento Estadual de Execuções Criminais), define as saídas temporárias, em cada ano, nos meses de março, junho, setembro e dezembro, com o propósito de que os presos visitem a família, porém, cumprindo alguns requisitos como: processo penal em curso, possuir bom comportamento e outros.

Compartilhe esta notícia