Forças de Segurança de Botucatu registram 665 ocorrências durante durante operação em dezembro

As Forças de Segurança de Botucatu apresentaram ao Prefeito Mário Pardini o relatório dos trabalhos realizados na Cidade durante o mês de dezembro. Uma grande operação foi montada pelas forças a fim de proteger a população no mês que é caracterizado pela maior movimentação de consumidores no comércio, e que requer maior atenção por conta do pagamento de valores como 13º salário e outros benefícios à população.

Participaram da reunião o comandante do 12º BPMI de Polícia Militar o Tenente Coronel José Semensati Junior, o comandante da 1ª Companhia de PM Capitão Anderson Mariotto, o Coordenador Operacional da PM Major Alexander Cagliari, Delegado Seccional de Polícia Civil, Lourenço Talamonte, e o Secretário Municipal de Segurança, Marcelo Emílio de Oliveira.

De acordo com a Polícia Militar, no mês de dezembro foram atendidas 665 ocorrências, 459 buscas pessoais, 218 fiscalizações de condutores de veículos e 89 atendimentos de ocorrência de auxílio ao público. Essas ações resultaram em 6 pessoas presas em flagrante, sendo 4 delas por tráfico de drogas, 1 pessoa por estupro de vulnerável, e 1 pessoa por roubo a estabelecimento comercial. Outros 5 procurados pela justiça foram capturados.

“O ano de 2020 foi atípico, mas mesmo assim foi possível, não só cumprir as metas de ordem operacional e administrativa, como também restabelecer parcerias e novos projetos. Registro nosso agradecimento aos nobres Policiais Militares, para todas as Forças de Segurança, MP, Poder Judiciário, Prefeitura, OAB, Conseg, imprensa e para todos os munícipes, que merecem nosso respeito e nossa admiração”, disse o Tenente Coronel Semensati.

A Polícia Civil também apresentou dados oficiais estatísticos de referentes aos mês de dezembro. Foram registrados 426 boletins de ocorrência, 5 termos circunstanciados, 40 autos de prisão em flagrante, 67 prisões efetuadas, 4 veículos recuperados.

“Durante o ano houve a redução dos principais crimes na cidade, como os de roubo, furto, estupro, estupro de vulnerável e de lesão corporal. Também não foram registrados homicídios, latrocínios e nem roubos de veículos. Vamos continuar trabalhando para prevenir estas questões e continuar com índices aceitáveis de segurança em Botucatu”, disse Lourenço Talamonte.

A Secretaria Municipal de Segurança apresentou o relatório estatístico dos trabalhos realizados pela Guarda Civil Municipal. Em dezembro foram 5.908 ações realizadas pela Guarda, sendo 3.715 atendimentos de solicitações feitas através do 199.

Também foram registradas 305 atendimentos a casos de perturbação de sossego, 16 apreensões, sendo 12 em flagrante delito e 4 de condenados capturados. A GCM recuperou ainda 3 veículos produtos de roubo ou furto em dezembro. A Guarda também realizou 11 ações de auxílio a migrantes e 18 de resgate a animais.

Por fim, outra importante contribuição da Guarda foi no combate ao coronavírus, através do Projeto Sentinela, que garante o cumprimento da quarentena por casos positivos da doença; da distribuição de máscaras a pessoas encontradas sem a proteção; e na coibição de festas clandestinas na Cidade.

“Essa parceria entre as Forças de Segurança é fundamental para dizermos, por mais este ano, que Botucatu é uma das cidades mais seguras do Estado. Tenho certeza de que esse trabalho continuará dando ao botucatuense a sensação de segurança em 2021”, finalizou o Prefeito Pardini.