Forças de Segurança anunciam ações para prevenção de aglomerações em Botucatu

As Forças de Segurança de Botucatu anunciaram na manhã desta quarta-feira, 20, ações que serão realizadas na Cidade visando a prevenção de aglomerações em espaços públicos após as 22 horas.

Na última terça-feira, 19, a administração municipal publicou um decreto que, entre outras regulamentações, estabelece que a partir das 22 horas fica vedada a presença de pessoas em estabelecimentos não-essenciais e espaços públicos ou privados, bem como o consumo de bebidas alcoólicas em espaços públicos.

O trabalho das Forças será primordialmente de orientação e fiscalização em praças e pontos característicos da área urbana de Botucatu, da região dos balneários (Vitoriana, Rio Bonito, Mina, Porto Said e Alvorada da Barra), e da zona rural.

“É bom deixar claro que não existe um toque de recolher na Cidade, mas sim um grande trabalho de conscientização para que cada um evite aglomerações e se proteja. Não queremos levar ninguém para a delegacia, será um trabalho de orientação. Porém, nossas equipes estão prontas, caso seja necessária ação de repressão”, ressalta o Major da PM Alexander Cagliari, comandante interino do 12º BPMI de Botucatu.

Além do trabalho em conjunto com a Polícia Militar, a Guarda Civil Municipal terá importante participação na fiscalização de supermercados da Cidade.

Em reunião com representantes das maiores redes do Município, a Prefeitura reforçou a necessidade dos estabelecimentos cumprirem com o que traz o decreto municipal nº 11.949, como a permissão de apenas uma pessoa por família dentro dos mercados, medição de temperatura dos consumidores, disponibilização de álcool em gel para clientes e funcionários, e também higienização frequente de carrinhos e cestas.

“Não é momento de relaxarmos a atenção para essa pandemia. Pelo contrário, precisamos nos cuidar, cuidar de nossas famílias e do próximo. Com rigor, fiscalizaremos tudo isso e seremos implacáveis na aplicação de multas, se necessário. Ao mesmo tempo, prestaremos apoio à PM e à Polícia Civil nas ações pela Cidade”, cita o Secretário Municipal de Segurança, Marcelo Emílio de Oliveira.

A GCM também tem desempenhado papel fundamental na execução do projeto Sentinela, que busca garantir o cumprimento da quarentena por casos positivos de Covid-19. Centenas de visitas são realizadas todos os dias em imóveis da Cidade. No caso de descumprimento da quarentena, são feitos boletins de ocorrência junto a Polícia Civil.

“Já são mais de 40 inquéritos policiais instaurados para investigar e possivelmente punir essas pessoas que, mesmo contaminadas com o coronavírus, deixaram suas quarentenas e percorreram a Cidade. A Polícia Civil continuará atenta a essas situações para agir com rigor”, finaliza o Delegado Seccional de Polícia Civil de Botucatu, Lourenço Talamonte.