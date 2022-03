Força Tática prende homem por tráfico de drogas no Cachoeirinha 2

A Polícia Militar registrou no último sábado, dia 05, um caso de tráfico de drogas na região leste de Botucatu. O fato ocorreu no conjunto habitacional Cachoeirinha 2, segundo divulgou a Polícia Militar.

Consta em boletim de ocorrência que um indivíduo foi preso no local com porções de crack, cocaína e maconha, além de uma quantia em dinheiro. A prisão foi realizada pela Força Tática, de acordo com divulgação da PM.

O homem foi levado para o Plantão da Polícia Civil, onde foi ratificado o flagrante. O indiciado permaneceu à disposição da justiça.

