Após perseguição, Força Tática faz grande apreensão de drogas em Botucatu

Na madrugada desta quarta-feira, 13, policiais militares da Força Tática receberam informações, através de denúncia anônima, de que um indivíduo em um veículo Fiat Uno, de cor cinza, estaria transportando grande quantidade de drogas.

A equipe se deparou com o veículo na Rodovia Castelo Branco, KM 205, Itatinga, e o motorista ao avistar a viatura fugiu.

Após breve acompanhamento o indivíduo foi abordado e na busca ao veículo foram localizados 18 tijolos de pasta base para a produção de crack e cocaína, somando 19 quilos da droga.

Indagado, o homem informou que transportava a droga e um segundo indivíduo estaria no veículo GM/Celta, fazendo a segurança do transporte das drogas e passando as informações se havia viaturas no trajeto.

Com apoio do policiamento da área o veículo informado foi localizado e abordado na Avenida Italo Bacchi, Jardim Aeroporto na cidade de Botucatu, sendo abordado o motorista e uma passageira, que confessaram estar fazendo a segurança das drogas.

Indagados, os dois indivíduos informaram que na residência de cada um havia mais drogas e dinheiro provenientes do Tráfico de Drogas.

Os policiais militares foram até os locais informados e localizaram mais drogas e dinheiro. Em uma das residências havia uma mulher que confessou estar junto na traficância.

Os dois indivíduos um de 35 anos e o outro de 41 anos e as duas mulheres 28 e 38 anos foram presos e encaminhados a DISE de Botucatu ficando à disposição da justiça.

Total da apreensão

-19 quilos de pasta base para a produção de CRACK e cocaína;

-1 quilo e 300 gramas de maconha;

-600 gramas de cocaína e dinheiro

-4 pessoas presas