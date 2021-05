Força Tática da PM de Botucatu faz treinamento para controle de desordem pública

Nesta quarta-feira, dia 19, a Companhia de Força Tática do 12º BPM/I realizou treinamento de Controle de Distúrbios Civis. O treinamento teve por objetivo a habilitação dos policiais em lançamento de granadas explosivas e fumígena, bem como as formações para atuação na manutenção ou quebra da ordem.

“O treinamento e aperfeiçoamento do policial militar tem sido a principal diretriz da Companhia de Força Tática do 12º BPM/I, apoiado sempre pelo Comando do Batalhão, o Ten Cel PM Semensati, que preza pela excelência na prestação do serviço policial”, disse a PM em comunicado.