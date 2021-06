Força Tática da PM acaba com ponto de tráfico em Areiópolis

A Polícia Militar registrou nesta sexta-feira, dia 11, um tráfico de drogas em Areiópolis. Durante patrulhamento da Força Tática, na área da 2º cia, a equipe se deparou com o indiciado, que tentou fugir.

Abordado, tentou resistir, sendo necessário o uso de força moderada. Foi localizado em sua posse a quantia de R$120 em notas diversas e 6 pinos com substância aparentando ser cocaína.

Segundo PM, o individuo veio a confessar que estava realizando o tráfico de drogas pelo local e que teria mais drogas e dinheiro no interior do seu quarto, onde juntamente com sua genitora, franqueou a entrada da equipe.

O homem apontou onde tinha mais entorpecente e após algemado, foi conduzido ao plantão de Botucatu. O indiciado ficou à disposição da justiça.

Apreensões:

Cocaína – 0,471 kg

Crack – 0,150 kg

Maconha – 0,027 kg

Valor – R$ 4.220,00

01- balança de precisão

01 – aparelho celular