Força Tática apreende veículo com quase 23 quilos de droga na Castelo Branco

A Polícia Militar registrou neste sábado, dia 30, um caso de tráfico de drogas na altura do município de Pardinho. Equipes da Força Tática abordaram veículo em atitude suspeita em frente a um posto na rodovia Castelo Branco.

O carro era ocupado por duas mulheres, um homem (três irmãos) e duas crianças. Foi verificado que o veículo era produto de roubo em São Paulo na data 20/01/2022.

Em busca no veículo, foi localizada no bagageiro uma grande quantidade de droga. Sendo apresentadas no Plantão Policial as seguintes apreensões:

19 tabletes grandes de maconha – 10 kg

06 tabletes médios de maconha – 3,3 kg

25 tabletes pequenos de maconha 5,4 kg

4 tabletes de Haxixe – 4 kg





