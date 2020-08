Força Tática apreende dinheiro e grande quantidade de droga na Vila Jardin

A Polícia Militar registrou nesta segunda-feira, 24, um caso de tráfico de drogas na Vila Jardim em Botucatu. Durante patrulhamento de Força Tática pela Rua Mirabeau Camargo Pacheco, policiais militares avistaram o veículo Palio de cor prata estacionado e um indivíduo em pé ao lado do motorista entregando algo, relata boletim.

Os policiais se aproximaram para fazer a abordagem, quando o indivíduo que estava ao lado do carro tentou fugir, correndo para o interior de um conjunto de prédios. O homem foi alcançado pela equipe.

Durante a busca pessoal foi localizada uma bolsa contendo 80 (oitenta) porções de crack, 51 (cinquenta e uma) porções de cocaína, 180 (cento e oitenta) porções de maconha e a quantia de R$ 919,00 reais (novecentos e dezenove) em espécie.

Efetuada busca veicular, nada de ilícito foi localizado, porém, em busca pessoal no condutor do veículo foram encontradas em seu bolso cinco porções de maconha. Indagado, relatou que tinha acabado de comprar do outro indivíduo.

Diante dos fatos, foi dada a voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas aos dois indivíduos. Eles foram conduzidos ao plantão policial, com uma prisão ratificada. O condutor do veículo foi enquadrado no crime de porte de drogas, sendo liberado.