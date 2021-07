Fogo consome grande área de pastagem próximo ao bairro rural de Toledo, em Botucatu

Mais um grande foco de incêndio em Botucatu

Mais um triste flagrante de incêndio em Botucatu. Uma grande área de pastagem próxima ao bairro rural de Toledo foi consumida pelo fogo no começo da manhã desta quarta-feira, dia 14.

O fogo destruiu a vegetação que fica perto também da rodovia Marechal Rondon. O fluxo de veículos não precisou ser interrompido, mas quem passa pelo local visualiza a fumaça densa bem próxima.

Bombeiros estão no local tentando apagar as chamas no bairro. Um pouco mais adiante, mais próximo ao bairro, há um outro foco de incêndio.

Nos últimos dias os Bombeiros receberam diversos chamados de fogo em mato em Botucatu e região. O tempo extremamente seco, com umidade relativa em níveis críticos, potencializa o risco de incêndio em grandes áreas.