Flagrado fora de casa, homem em quarentena por Covid-19 é detido por desacato em Botucatu

A Guarda Municipal de Botucatu registrou um caso de desacato, nesta quarta-feira, 28, no Jardim Ciranda. Durante o patrulhamento do projeto sentinela, em uma residência de uma pessoa que deveria estar em quarentena obrigatória até 06 de maio, por contaminação ou suspeita de estar com covid-19, os GCMs notaram que o paciente não estava na casa.

Um outro morador contrariado com a presença dos GCMs e agentes da saúde, que acompanhavam a ação, começou a desacatar as equipes com palavras de baixo calão. Durante a discussão, o homem que não furou a quarentena chegou e ao ser orientado pelos agentes quanto aos procedimentos, também começou a desacatar os funcionários da prefeitura.

Diante dos fatos as partes foram conduzidas até o Distrito Polícia, onde a autoridade policial tomou ciência dos fatos elaborando um termo circunstanciado de desacato, as partes foram orientadas e liberadas ficando de se apresentarem quando solicitadas.