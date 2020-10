Fingindo estar armado, homem assalta em farmácia na Dom Lúcio, mas é preso pela PM

A Polícia Militar de Botucatu efetuou a prisão de um suspeito de ter praticado um assalto em uma farmácia na região central da cidade. Durante madrugada deste sábado, dia 24, um homem, de 32 anos, com uma camisa roxa, calça social cinza, boné azul e máscara vermelha, entrou em uma farmácia na Avenida Dom Lúcio.

Ele pediu alguns itens para a atendente e quando foi ao caixa efetuar o pagamento, anunciou o roubo, fazendo menção de estar armado. Mediante grave ameaça, ele subtraiu a quantia de R$ 130,00, além de diversos item de uso pessoal. Em seguida, o homem fugiu pela Rua Campos Salles, sentido Rua Dr. Costa Leite.

De Imediato as equipes da Polícia Militar efetuaram o patrulhamento nos arredores e conseguiram abordar o suspeito na Rua Joaquim Lyra Brandão, já com roupas diferentes das que usou no assalto.

Após abordagem e busca pessoal, os PMs localizaram o valor exato subtraído. Questionado, ele confirmou ser o autor do roubo indicando os locais pela Rua Campos Salles onde deixou as roupas utilizadas no momento do crime e os objetos roubados, inclusive uma espátula que teria usado por debaixo da camisa para simular uma arma.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao homem, que foi conduzido até o Plantão Policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.