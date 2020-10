Família encontra corpo de mulher que estava desaparecida em Botucatu

O corpo de Cleuza Neres da Conceição, de 62 anos, que estava desaparecida em Botucatu, foi encontrado na noite dessa segunda-feira (27) em um terreno do Jardim Santa Elisa.

Ela residia no distrito Rubião Júnior e andava pela região recolhendo latinhas para vender e era conhecida como “Cleuza das Latinhas”.

Familiares disseram que a vítima estava com parte do corpo enterrado em um terreno do Santa Elisa, em um local conhecido como Raia do Santa Elisa onde ocorrem corridas de charretes.

O caso esta sendo investigado pela Polícia Civil e existem dois suspeitos que serão ouvidos nesta terça-feira (27). Exame necroscópico também vai apontar as causas da morte, pois o corpo já estava em decomposição.

