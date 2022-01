Falso instalador de gás clona cartão de vítima e causa prejuízo de R$ 1,4 mil em Botucatu  

A Polícia Militar atendeu nesta terça-feira, 25, um caso de estelionato na Vila Real em Botucatu. O caso envolve um falso instalador de gás.

Segundo informações apuradas pelo Acontece Botucatu, um homem, trajando uniforme azul, crachá, com uma bolsa preta, com bigode e com aproximadamente 1,65 de estatura, aplicou o golpe, segundo relatos.

Ele esteve em uma residência se passando por instalador de uma empresa de gás. Ele disse que o gás estava vazando na residência e que a instalação de um aparelho resolveria o problema.

Pelo serviço ele cobrou R$ 50. Na hora de passar o cartão em uma máquina, alegou que houve um problema e a transação não foi completada.

Ocorre que nesta ação o estelionatário conseguiu clonar o cartão da vítima, a lesando em R$ 1,4 mil. A vítima foi ao banco tentar bloquear os valores e também registrar um boletim de ocorrência.

Segundo informações, ele tentou agir em outras residências na Vila Real. A Polícia vai investigar o caso. Informações sobre suspeitos podem ser passadas pelo telefone 190 da PM.

