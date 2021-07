Fábrica clandestina de cosméticos é lacrada pela Polícia Civil em Botucatu após denúncias

A equipe da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) da cidade cumpriu mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça e apreendeu mais de 100 mil itens no local.

A Vigilância Sanitária participou da diligência e identificou que a farmacêutica que atuava na empresa está irregular no Conselho Regional de Farmácia (CRF). Segundo a vigilância, um processo de pedido de legalização da empresa ainda está em curso, tendo em vista que a farmacêutica não está registrada no conselho como sendo responsável técnica da fábrica.

Uma máquina envasadora e uma máquina rotuladora também estavam no local. Entre os itens apreendidos, os policiais identificaram recipientes de uma empresa da cidade e o dono foi localizado.

Após ser questionado, ele confirmou que os frascos com o nome da sua empresa realmente eram dele, mas disse que não sabia que estavam na fábrica.

No entanto, o proprietário da fábrica clandestina e um funcionário alegaram que o dono da outra empresa identificada nas embalagens havia solicitado o desenvolvimento de produtos cosméticos para serem envasados e, por isso, sabia que as embalagens estavam lá.

A perícia apreendeu todos os materiais encontrados e o local foi lacrado pela Vigilância, que autuou a empresa investigada por diversas irregularidades. Os envolvidos foram qualificados e serão investigados por meio de inquérito policial. O caso fora apresentado junto ao 1º Distrito Policial do município, que prossegue com as diligências.

Fonte: G1