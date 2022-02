Estelionato: jovem acusada de aplicar 15 golpes em Botucatu é presa pela GCM

No final da tarde de quinta-feira, dia 17, a Guarda Civil registrou a prisão de uma mulher acusada de estelionato em Botucatu. A equipe do GAPE (Grupo de Ações Preventivas Especiais) estava em patrulhamento preventivo no bairro Santa Maria, quando visualizou a jovem de 22 anos.

Havia um mandado de prisão preventiva expedido pela 1° Vara Criminal do Foro de Botucatu. O processo versa pelo crime de estelionato, onde teria aplicado golpes pela cidade em 15 vítimas.

A ocorrência foi conduzida até o plantão policial, onde os fatos foram apresentados ao Delegado de plantão, que elaborou BOPC de natureza captura de procurado. A mulher ficou à disposição da justiça.

Compartilhe esta notícia