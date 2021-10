Escolinha da PM em Botucatu recebe filhos de policiais militares

Nesta sexta-feira, dia 29, devido ao feriado escolar, a Escolinha da PM recebeu os filhos dos policiais. As instrutoras reforçaram conhecimentos voltados para cidadania e civismo na sala do Batalhão.

Além da aula, o dia foi marcado por atividades recreativas, fotos nas viaturas e apresentação do canil do 14°BAEP.

“O Programa tem como Instrutores os Policiais Militares do próprio Batalhão, que contam com todo apoio da Seção de Relações Públicas da Unidade e parceria com a Secretaria Municipal da Educação de Botucatu”, disse comunicado da PM.