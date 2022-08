Equipes especializadas da GCM realizam treinamento tático operacional

Nesta quinta-feira, 04, os guardas municipais das Equipes Especializadas da Guarda do Grupo de Ações Preventivas Especiais – GAPE e Grupo Especializado de Patrulhamento Com Motos – GEPOM estiveram na sede da instituição participando de instruções operacionais de manuseio, limpeza, manutenção das armas institucionais: pistola semiautomática .380, espingarda calibre 12 e Carabina CTT calibre .40, além de treinamento de sobre tiro tático.

As instruções fazem parte do programa de qualificação continuada que a GCM cumpre, conforme exigências da Polícia Federal, Lei Federal 13.022/2014 – Estatuto Geral das Guardas, bem como Matriz Curricular da SENASP do Ministério da Justiça.

