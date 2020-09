Equipe do Canil PM prende homem no Jardim Cedro por tráfico de drogas

A Polícia Militar registrou na noite deste sábado, 06, um caso de tráfico de drogas no Jardim Cedro, em Botucatu. Havia informação de que no bairro haveria um indivíduo realizando tráfico de drogas.

Policiais militares do canil e RPM se deslocaram até o local, onde visualizaram um indivíduo com as mesmas características passada via rede rádio. De imediato foi realizada a abordagem e em sua posse localizada 13 porções de maconha prontas para venda e a quantia de R$12,00 reais em dinheiro.

Indagado, o mesmo confessou a venda de drogas no local e informou que no terreno ao lado haveria mais entorpecentes. Foram ainda localizadas mais 60 porções pequenas e 6 porções maiores, todas de maconha, diz boletim PM.

Diante dos fatos e materialidade do crime, o indivíduo foi conduzido ao Plantão Policial, onde a Delegada tomou ciência dos fatos, ratificando a prisão em flagrante. O indiciado permaneceu à disposição da justiça.