Engavetamento causa lentidão na rodovia Antônio Butignoli em Botucatu

Um engavetamento no final da tarde desta quinta-feira, 30, causou enorme lentidão na região da Rodovia Antônio Butignoli, quase no acesso com a avenida Dante Delmanto. Chovia no momento, quando três veículos se envolveram no acidente.

Segundo vários relatos de ouvintes e internautas durante o programa ‘Acontece no Ar’ (Acontece e Cultura FM) os veículos VW Golf, GM Meriva e Honda City ficaram parados na pista, o que provocou um intenso congestionamento no local. Não há relatos de feridos no acidente.

O fato ocorreu por volta das 17 horas, momento de intenso movimento de quem volta da Unesp pela Rodovia. A Polícia Militar compareceu no local, mas o trânsito ainda continua prejudicado.