Empresário faz vaquinha online para custeio de acidente com viatura da PM em Botucatu

Um empresário de Botucatu teve a iniciativa de criar uma vaquinha on-line para custear os gastos para reparo dos veículos envolvidos em um acidente de trânsito com uma viatura do COE, da Polícia Militar. O veículo atravessou um cruzamento durante os trabalhos de buscas dos criminosos que atacaram Botucatu no dia 30 de julho e atingiu um outro carro que seguia pela rua Cardoso de Almeida.

“Amigos, sou o Danilo da EMPRESA ZÉ DO QUEIJO e em conjunto com o Dr. Jair Gustavo Boaro Gonçalves – ADVOCACIA BOARO e com outros empresários da cidade de Botucatu, criamos essa “Vakinha” com objetivo de ajudar a família do Sr. Isaias e a equipe do COE, pois ambos se envolveram em um acidente, sem vítimas, em decorrência a ação do dia 30 de Julho de 2020 na intervenção quando houve uma tentativa de roubo a Banco na cidade de Botucatu”, diz o texto da publicação em um site especializado em arrecadar dinheiro.

“O sr. Isaias é um idoso e sua família depende deste veículo para transportá-lo, pois o mesmo tem problemas de saúde e dificuldades de mobilidade. Por isso, pedimos gentilmente sua ajuda para que possamos ter condições de arcar com um novo veículo que atenda às necessidades especiais, dentro do mesmo valor do veículo perdido”, completa o empresário.

Segundo informações, as viaturas da Polícia Militar não possuem seguro, bem como o carro do cidadão de Botucatu. Portanto, o policial que dirigia o carro da polícia terá que arcar com os prejuízos totais. Veja:

*COMPOSIÇÃO DOS VALORES*

– VEICULO PARA CIVIL R$15.000,00 DOCUMENTAÇÃO, CUSTAS PESSOAIS E REMÉDIOS PARA CIVIL R$10.000,00 CONSERTO VTR R$25.000,00 TOTAL: R$ 50 mil

Quem quiser participar deve acessar o link https://www.vakinha.com.br/vaquinha/cao-para-reparar-danos-colaterais-do-roubo-a-banco-de-botucatu. “Agradecemos desde já a ajuda de todos”, finaliza Danilo.