Em nota, GCM de Botucatu diz que fez dispersão de torcedores do Palmeiras após festa de título

Os torcedores do Palmeiras em Botucatu comemoraram bastante na noite deste sábado, 30, o título da Libertadores da América. Vários grupos foram para as ruas para extravasar a conquista.

Houve aglomeração de torcedores em alguns pontos, o que contrasta com o pedido das autoridades em um crítico momento da pandemia. As Forças de Segurança repetiram ao longo da semana que iriam fazer ações educativas nesse sentido.

Diversos internautas registraram as aglomerações. Em um dos pontos, no cruzamento da Rua Tonico de Barros com a Dom Lúcio, os torcedores estavam reunidos e muitos sem máscaras em uma comemoração que durou um bom tempo.

Também foi registrada uma aglomeração na Major Matheus. Na mesma noite, equipes das Forças de Segurança faziam bloqueios em outros pontos da cidade.

Fotos, vídeos e críticas circularam pelas redes sociais. Em nota, a Guarda Municipal disse que dispersou os torcedores

“Repercute nas redes sociais fotos e vídeos com aglomeração de torcedores do Palmeiras, após a final do campeonato da Libertadores da América. Conforme constam nas fotos anexas, tão logo recebida a informação, houve ação desencadeada pela Polícia Militar e Guarda Civil Municipal, realizando a dispersão dos torcedores. A ação rápida e conjunta foi instantânea com o foco prioritário na conscientização das pessoas sobre o panorama atual e todos colaboraram sem resistência. Todas as ações objetivam sempre a proteção do cidadão para juntos superarmos essa fase de pandemia”, diz a nota.