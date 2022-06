Em fuga, homem capota carro com 146 quilos de maconha na Castelinho em Botucatu

A Polícia Militar de Botucatu registrou nesta terça-feira, dia 14, um caso de tráfico de drogas na Rodovia Castelinho. O fato ocorreu quando um veículo Renault Sandero, que transitava pela Rodovia Marechal Rondon, desobedeceu ao sinal de parada obrigatória na Base de Policiamento Rodoviário, tomando destino desconhecido.

Logo após a conduta, equipes da Polícia Militar de Botucatu iniciaram patrulhamento procurando o veículo, quando então iniciou-se o acompanhamento do condutor em fuga pela Rodovia João Hipólito Martins, no sentido interior – capital. O condutor perdeu o controle do veículo, vindo a capotar na altura do quilômetro 14+600 metros.

Com o acidente parte de uma carga de entorpecente caiu na via e o homem, de 31 anos, foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. No total foram 146 quilos de droga.

A carga foi apreendida e apresentada no plantão policial. O homem ficou detido.

