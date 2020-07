Durante fuga, homem na garupa de moto danifica viatura da GCM com chute

A Guarda Municipal registrou neste sábado, 26, um caso de dano ao patrimônio. O fato ocorreu no Jardim Brasil, com os GCMs Lobo e Bruno.

Ambos estavam em patrulhamento preventivo comunitário próximo ao Cachoeirinha, quando avistaram uma motocicleta com dois indivíduos em atitudes suspeitas. Ao perceberem a presença da viatura, empreenderam fuga.

O condutor da moto passou a fazer manobras perigosas, colocando em risco a vida de motoristas e pedestre, segundo consta em boletim de ocorrência. No acompanhamento por várias vias, a viatura se aproximou da motocicleta e o garupa deu um chute no para-choque do veículo, vindo a danificar.

Logo depois, o condutor ao fazer uma manobra brusca, se desequilibrou e caiu. Os Guardas conseguiam deter o garupa, mas o condutor conseguiu levantar a motocicleta fugiu.

O elemento de 18 anos foi conduzido até o Plantão Policial, onde foi preso por Dano ao Patrimônio Público e levado à cadeia pública de Itatinga.