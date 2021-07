Durante bloqueio de trânsito, Polícia Militar de Botucatu prende homem procurado pela justiça

A Polícia Militar realizou nesta sexta-feira, dia 02, mais uma operação no Trânsito de Botucatu. O objetivo, segundo a corporação, era a fiscalização de motocicletas e carros em situações irregulares.

Durante a ação na Praça do Paratodos, foi abordado um motociclista, que ao ter a situação consultada, se constatou ser um indivíduo procurado pela Justiça. O mesmo estava com com uma moto de leilão, de acordo com o boletim de ocorrência.

A ação ocorreu na área central e novas operações podem ser realizadas nos próximos dias em Botucatu. No total, segundo a PM, foram apreendidas 5 motocicletas em condições irregulares. Foram elaborados 13 autos de infração.