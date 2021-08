Duas pessoas ficam feridas em atropelamento envolvendo moto na Castelinho em Botucatu

Mulher atravessava a pista no sentido Shopping Botucatu

Fotos: Acontece Botucatu

Equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU e Rodovias do Tietê registram um atropelamento envolvendo uma motocicleta. O caso aconteceu no início da noite desta terça-feira, 17, na Rodovia João Hipólito Martins, a Castelinho, logo na entrada de Botucatu, perto da rotatória do Confiança.

Uma mulher atravessou a pista no sentido Botucatu-Shopping e foi atropelada pela moto, uma CG Fan 160 cilindradas, que além do condutor, era ocupada por um passageiro. A mulher ficou ferida gravemente, com fratura exposta em uma das pernas.

Um cachorro que a acompanhava também se feriu e foi levado pela equipe da Vigilância Ambiental em Saúde. O local tem pouca iluminação e já registrou outros atropelamentos.

O garupa da moto também se feriu, com suspeita de fratura. Já o condutor da moto, não se feriu gravemente. As duas vítimas com fraturas foram levadas ao pronto-socorro do Hospital das Clínicas. A polícia irá investigar as causas do acidente.